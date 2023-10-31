«Зенит» занял первое место в группе C «пути РПЛ» Кубка России по футболу
Команда сыграет в плей-офф «пути РПЛ».
Команда сыграет в плей-офф «пути РПЛ».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче заключительного тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.
Мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.
«Зенит» набрал 14 очков и обеспечил себе первое место в группе C. В четвертьфинале «пути РПЛ» команда из Санкт-Петербурга встретится с одним из клубов, занявших вторые места на групповом этапе. Ранее первое место в группе D себе обеспечил московский «Спартак». «Крылья Советов» завершили групповой этап на четвертом месте (3 очка) и перед заключительным туром лишились шансов на продолжение борьбы в Кубке России.
По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе должны провести по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).