«Балтика» вышла в четвертьфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу
Калининградская команда в заключительном туре группового этапа обыграла грозненский «Ахмат», который сыграет в плей-офф «пути регионов».
Калининградская команда в заключительном туре группового этапа обыграла грозненский «Ахмат», который сыграет в плей-офф «пути регионов».
ТАСС, 31 октября. Калининградская «Балтика» со счетом 4:1 обыграла грозненский «Ахмат» в матче заключительного тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Ростех-Арене» в Калининграде.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Анхело Энрикес (45-я минута), Тамерлан Мусаев (48, 79) и Гедеон Гузина (90+3). У проигравших отличился Антон Швец (34).
«Балтика» с 12 очками заняла второе место в группе C, «Ахмат» набрал 7 очков и стал третьим. На первой строчке расположился петербургский «Зенит» (14 очков), четвертое место заняли самарские «Крылья Советов» (3 очка). «Зенит» и «Балтика» вышли в четвертьфинал «пути РПЛ», «Ахмат» сыграет в плей-офф «пути регионов».
По регламенту Кубка России 16 клубов РПЛ на групповом этапе должны провести по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф «пути РПЛ», ставшие третьими отправятся в плей-офф «пути регионов», а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В «пути регионов» команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф «пути регионов».
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).