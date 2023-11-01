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00:12 (мск), источник: Sport24

Семак раскритиковал формат Кубка России: «Я этого понять не могу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в заключительном туре группового этапа Кубка России подверг критике формат турнира.

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Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» вышел в четвертьфинал Пути РПЛ с первого места в группе C, набрав 14 очков.

«Лично у меня вопросы есть: мне непонятно, как можно следующий этап разбивать на такой промежуток, когда ты первый матч играешь в ¼ финала в декабре, а следующий через три месяца. Я этого понять не могу.

Второй — по календарю, ведь можно играть не в дни, когда проходит Лига чемпионов, а в другие недели. И почему нужно обязательно играть через два дня на третий, когда есть возможность сыграть в более щадящем режиме. Расстояния в нашей стране достаточно большие: два дня, особенно [когда два матча] подряд выездных — это достаточно сложно. Есть время, чтобы сдвинуть эти моменты. Для меня непонятно. Объяснение есть, просто я не знаю какое.

В остальном, учитывая отсутствие еврокубков, мы играем такое же количество матчей, как в еврокубках. В том режиме, который был раньше», — приводит слова Семака официальный сайт петербургского клуба.

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