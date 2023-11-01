«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в ¼ финала Пути регионов Кубка России

Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow

Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова — поле № 4» в Москве. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Георгием Карповичем (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Родина» одержала разгромную победу и прошла в следующий раунд Кубка.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, Илья Камышев открыл счёт в матче, выведя «Родину» вперёд. Под конец первой половины встречи, на 45-й минуте, Владислав Самко удвоил преимущество «Родины». В начале второго тайма, Амур Калмыков забил третий гол московской команды в матче, установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Родины».