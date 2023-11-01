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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 1 ноября, состоится встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Кузьмичёв, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

«Рубин»: Шамов, Рожков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Рубин», проведя аналогичное количество игр, набрал четыре очка и занимает четвёртое место в таблице, потеряв шансы выйти из группы.

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