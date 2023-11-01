Дебютный гол казахстанца помог российскому клубу разгромно победить в Кубке России

Источник: КФФ

Встреча на «Арене Химки» в рамках шестого раунда Кубка регионов против владивостокского «Динамо» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Скворцов забил гол на 66-й минуте, сделав счет 2:0. Для казахстанца это дебютное взятие ворот в составе российского клуба.