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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютный гол казахстанца помог российскому клубу разгромно победить в Кубке России

Защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов отличился в матче Кубка России в составе «Химок», сообщают Vesti.kz.

Химки
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Источник: КФФ

Встреча на «Арене Химки» в рамках шестого раунда Кубка регионов против владивостокского «Динамо» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Скворцов забил гол на 66-й минуте, сделав счет 2:0. Для казахстанца это дебютное взятие ворот в составе российского клуба.

Казахстанец был заменен на 85-й минуте встречи. «Химки» вышли в следующий раунд турнира.

Химки
4:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Вл
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