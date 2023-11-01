Дебютный гол казахстанца помог российскому клубу разгромно победить в Кубке России

Футбол, Кубок России, Путь регионов. 6-й раунд1.11.2023, 16:00 (МСК UTC+3)Арена Химки
|Петрос Аветисян
|29′
|Лев Скворцов
|66′
|Тимур Касимов
|86′
|Тимур Касимов
|90+3′
|1
|Антон Митрюшкин
|1
|Данил Бельтюков
|23
|Захар Волков
|–
|Никита Сергеев
|66
|Лео Андраде
|–
|Илья I Сальников
|23
|Стефан Мелентиевич
|88
|Сергей Обивалин
|21
|Амир Мохаммад
|–
|Егор Дорохов
|7
|Илья Садыгов
|21
|Алексей Баев
|22
|Лев Скворцов
85′
|74
|Максим Крюков
55′
|24
|Станислав Поройков
|24
|Александр Груничев
|–
|Илья Берковский
64′
|–
|Дмитрий Калугин
74′
|31
|Тимур Касимов
87′
|22
|Даниил Гусевский
|77
|Петрос Аветисян
46′
|8
|Владислав Дубровский
74′
|52
|Равиль Нетфуллин
|47
|Артем Терентьев
|80
|Хетаг Хосонов
46′
|20
|Сергей Дудкин
74′
|11
|Аршак Корян
|99
|Егор Апушников
|8
|Кирилл Панченко
64′
|77
|Дмитрий Котов
46′
|97
|Бутта Магомедов
|19
|Максим Машнев
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Сафьян(Россия, Москва)