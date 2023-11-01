Георгий Джикия и Квинси Промес не приехали с командой на матч с «Краснодаром»

Ранее сообщалось, что Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6,5 млн.