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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгий Джикия и Квинси Промес не приехали с командой на матч с «Краснодаром»

Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия и Квинси Промес не приехали с командой на игру с «Краснодаром», передаёт корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее сообщалось, что Джикия сломал ребро на тренировке. Отмечалось, что капитан красно-белых пропустит около месяца. Джикия выступает за «Спартак» на протяжении шести лет (с 2017 года). За последние пять матчей РПЛ он ни разу не выходил на поле в стартовом составе. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6,5 млн.

В текущем сезоне Промес провёл за красно-белых 16 матчей во всех официальных турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. На данный момент нидерландец восстанавливается после повреждения.

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