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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» занял первое место в группе Кубка России, разгромив «Рубин»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» обыграли казанский «Рубин» в матче заключительного, шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России и заняли первое место в своем квартете.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, прошедшая в среду в Москве, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Наир Тикнизян (9-я минута), Антон Миранчук (26) и Владислав Сарвели (37).

«Локомотив», набрал 13 очков, команда Михаила Галактионова после предыдущего тура гарантировала себе выход в плей-офф пути РПЛ. «Рубин» не имел шансов выйти в плей-офф, казанцы набрали 4 очка и завершили выступление на турнире.

Второе место в группе разыграют «Ростов» и екатеринбургский «Урал». В активе команд по 8 очков, встреча пройдет 2 ноября в Ростове-на-Дону.

По итогам группового этапа команды, занявшие первые два места в своих квартетах, выходят в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место — в плей-офф пути регионов. По пути регионов идут команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В плей-офф пути РПЛ команды после поражения отправляются в плей-офф пути регионов. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 3:0
Рубин
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