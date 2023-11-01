«Локомотив» занял первое место в группе Кубка России, разгромив «Рубин»

Встреча группы В, прошедшая в среду в Москве, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Наир Тикнизян (9-я минута), Антон Миранчук (26) и Владислав Сарвели (37).

«Локомотив», набрал 13 очков, команда Михаила Галактионова после предыдущего тура гарантировала себе выход в плей-офф пути РПЛ. «Рубин» не имел шансов выйти в плей-офф, казанцы набрали 4 очка и завершили выступление на турнире.

Второе место в группе разыграют «Ростов» и екатеринбургский «Урал». В активе команд по 8 очков, встреча пройдет 2 ноября в Ростове-на-Дону.