Футболисты «Краснодара» обыграли «Спартак» в выездном матче Кубка России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена» в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Кокшаров (3-я, 61-я минуты), на 74-й минуте свои ворота поразил защитник «Спартака» Даниил Денисов. У проигравших отличились Александр Соболев (8), Наиль Умяров (45+1). На 84-й минуте матча форвард красно-белых Соболев реализовал пенальти, однако позже гол был отменен. Соболев исполнял 11-метровый удар правой ногой, мяч попал ему в левую ногу прежде, чем оказался в воротах.