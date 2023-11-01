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Футбол. Кубок России. Все результаты
22:53 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли «Спартак» в выездном матче Кубка России

Гол с пенальти нападающего «Спартака» Александра Соболева был отменен в конце матча.

Спартак
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Источник: https://t.me/fckrasnodar

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:2 обыграл «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена» в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Кокшаров (3-я, 61-я минуты), на 74-й минуте свои ворота поразил защитник «Спартака» Даниил Денисов. У проигравших отличились Александр Соболев (8), Наиль Умяров (45+1). На 84-й минуте матча форвард красно-белых Соболев реализовал пенальти, однако позже гол был отменен. Соболев исполнял 11-метровый удар правой ногой, мяч попал ему в левую ногу прежде, чем оказался в воротах.

«Краснодар» обыграл «Спартак» во второй раз за сезон. Ранее южане одержали победу в домашнем матче РПЛ (2:0).

Спартак
2:3
Первый тайм: 2:1
Краснодар
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