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1 ноября, источник: Чемпионат.com

Абаскаль: правило двойного касания при пенальти — абсурд. Правила нужны, когда есть смысл

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на незасчитанный гол нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с «Краснодаром».

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, на 84-й минуте матча Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

Спартак
2:3
Первый тайм: 2:1
Краснодар
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