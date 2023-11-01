Абаскаль: правило двойного касания при пенальти — абсурд. Правила нужны, когда есть смысл

«Правила нужны, когда в них есть смысл. По мне, это правило двойного касания при пенальти не нужно. Одно дело, когда есть смена направления, когда касание меняет траекторию. В другом случае при всех технологиях, которые есть сегодня, это абсурд», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.