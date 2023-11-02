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18:21 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на 6-й тур Кубка России

Сегодня, 2 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся ЦСКА и «Оренбург».

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Игра группы А пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Стартовые составы:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

«Оренбург»: Ходанович, Полуяхтов, Гойкович, Хотулёв, Сидоров, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Куэро, Ковалёв.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. «Оренбург» после аналогичного количества игр набрал 11 очков и занимает первое место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече ЦСКА обыграл «Оренбург» со счётом 6:0.

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