ЦСКА — «Оренбург»: стартовые составы команд на 6-й тур Кубка России

Игра группы А пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

Стартовые составы:

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Зделар, Роша, Мойзес, Гаич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

«Оренбург»: Ходанович, Полуяхтов, Гойкович, Хотулёв, Сидоров, Башич, Титков, Михайлов, Гюрлюк, Куэро, Ковалёв.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. «Оренбург» после аналогичного количества игр набрал 11 очков и занимает первое место в таблице.