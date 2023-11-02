«Волгарь» в концовке забил «Акрону» и вышел в четвертьфинал Кубка России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Астраханский футбольный клуб «Волгарь» на выезде победил тольяттинский «Акрон» в матче шестого раунда пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Астраханский футбольный клуб «Волгарь» на выезде победил тольяттинский «Акрон» в матче шестого раунда пути регионов Кубка России.
Основное время встречи в Жигулевске завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на второй компенсированной минуте забил Дмитрий Лесников.
«Волгарь» вышел в первый этап четвертьфинала пути регионов Кубка России и сыграет с командой, которая займет третье место по итогам группового раунда пути РПЛ. Жеребьевка этапа пройдет 3 ноября.
В прошлом сезоне «Волгарь» вылетел в пятом раунде пути регионов, разгромно проиграв владикавказской «Алании» (0:3). «Акрон» весной 2023 года добрался до первого этапа финала пути регионов Кубка России, победив московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.