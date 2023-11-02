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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА обыграли «Оренбург» и заняли первое место в группе Кубка России

Армейцы обошли оренбуржцев в турнирной таблице по дополнительным показателям.

ЦСКА
ОренбургКубок России: результаты и календарь
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Источник: https://t.me/pfccskamoscow

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Оренбург» в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Чалов (35-я минута, пенальти, 74) и Антон Заболотный (42). У проигравших гол забил Эмирджан Гюрлюк (37). ЦСКА во второй раз обыграл «Оренбург» на групповом этапе кубка страны, в первом круге столичный клуб разгромил соперника со счетом 6:0.

ЦСКА набрал 11 очков по итогам 6 туров и стал победителем группы A. «Оренбург» также набрал 11 очков и занял второе место в турнирной таблице, уступив армейцам по дополнительным показателям. Оба клуба продолжат выступление в плей-офф «пути РПЛ», ранее победителями своих групп стали петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и «Спартак», со второго места вышла калининградская «Балтика». Остальные участники плей-офф «пути РПЛ» определятся позднее в четверг.

Третье место в группе A заняли футболисты «Сочи» с 6 очками, команда выступит в плей-офф «пути регионов». Замкнул квартет воронежский «Факел», набравший 6 очков.

ЦСКА является действующим победителем Кубка России. В суперфинале прошлого турнира армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Оренбург
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