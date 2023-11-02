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Футбол. Кубок России. Все результаты
23:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все участники четвертьфинала FONBET Кубка России

Стали известны все участники ¼ финала FONBET Кубка России.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

В четвертьфинал Пути РПЛ по итогам групповой стадии с первых мест в своих группах вышли ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак». Вторые места в группах заняли «Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо».

В ¼ финала Пути РПЛ команды проведут два матча. Согласно регламенту, клубы, проводившие между собой матчи на групповой стадии, не могут встретиться в первом раунде плей-офф. Команды, занявшие вторые места в своих группах, проведут первые матчи четвертьфинала на своем поле.

«Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар», занявшие третьи места в своих группах в Пути РПЛ, вылетели в первый этап четвертьфинала Пути регионов. Помимо них, в четвертьфинале Пути регионов примут участие «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь», которые выиграли свои матчи в шестом раунде Пути регионов.

В первом этапе четвертьфинала Пути регионов будет проводиться один матч. «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь» будут играть встречи ¼ финала на своем поле.

Жеребьевка четвертьфинала FONBET Кубка России состоится в пятницу, 3 ноября, начало — в 12.00.

Первые матчи ¼ финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 2 по 4 апреля.

Игры первого этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут с 2 по 4 апреля.

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