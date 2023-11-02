«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» и вышло в плей-офф Кубка России
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в матче шестого тура пути РПЛ Кубка России по футболу.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в матче шестого тура пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча, которая прошла в Москве в четверг, завершилась со счетом 2:1. В составе «Нижнего Новгорода» отличился Эдгар Севикян (13-я минута). За «Динамо» голы забили Константин Тюкавин (16) и Ярослав Гладышев (90+4).
Московская команда набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D. «Нижний Новгород» (3 очка) располагается на четвертой позиции. Лидером квартета является московский «Спартак» (12). На третьей строчке — «Краснодар» (11). Жеребьевка плей-офф пройдет 3 ноября.
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.