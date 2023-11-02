Текущие события
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Урал
21
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
Пари Нижний Новгород
21
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
Оренбург
31
Футбол. Кубок России
16:00
Акрон
Волгарь
01
Футбол. Зарубежный
3.11
Дармштадт
Бохум
Футбол. Зарубежный
3.11
Болонья
Лацио
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
20:45
Ростов
Урал
21
20:45
Динамо
Пари Нижний Новгород
21
18:30
ЦСКА
Оренбург
31
16:00
Акрон
Волгарь
01
1.11
Спартак
Краснодар
23
1.11
Сочи
Факел
20
1.11
Локомотив
Рубин
30
1.11
Химки
Динамо Вл
40
Футбол. Кубок России. Все результаты
23:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» и вышло в плей-офф Кубка России

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в матче шестого тура пути РПЛ Кубка России по футболу.

Динамо
Пари Нижний НовгородКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Динамо"

Встреча, которая прошла в Москве в четверг, завершилась со счетом 2:1. В составе «Нижнего Новгорода» отличился Эдгар Севикян (13-я минута). За «Динамо» голы забили Константин Тюкавин (16) и Ярослав Гладышев (90+4).

Московская команда набрала 11 очков и поднялась на второе место в группе D. «Нижний Новгород» (3 очка) располагается на четвертой позиции. Лидером квартета является московский «Спартак» (12). На третьей строчке — «Краснодар» (11). Жеребьевка плей-офф пройдет 3 ноября.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третьи места продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Динамо
2:1
Первый тайм: 1:1
Пари Нижний Новгород
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'В России надо уметь молчать': Кавагути — об Исинбаевой, Валиевой, санкциях
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь