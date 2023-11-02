«Ростов» победил «Урал» и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России по футболу
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» дома обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура группового этапа Кубка России и вышли в плей-офф пути РПЛ.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Ростова» дома обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура группового этапа Кубка России и вышли в плей-офф пути РПЛ.
Встреча группы В, прошедшая в четверг в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Виктор Мелехин (45-я минута), впервые отличившийся на взрослом уровне, и Николай Комличенко (67). У гостей единственный мяч забил Гильерме Шеттине (50). «Урал» доигрывал матч вдесятером после удаления Егора Филипенко (84).
«Ростов», набрав 11 очков, опередил «Урал» в споре за второе место в таблице и гарантировал себе участие в верхней сетке Кубка России. В число сеяных команд при жеребьевке попал возглавивший группу московской «Локомотив» (13 очков). «Урал» (8) продолжит выступление в турнире в пути регионов. Казанский «Рубин» (4) расположился на четвертой позиции.
Жеребьевка плей-офф пройдет в пятницу. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
Кубок России второй сезон пройдет в новом формате, команды будут двигаться к финалу двумя путями. Клубы премьер-лиги (путь РПЛ) разделены на четыре группы, они проведут игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выходят в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартуют команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы.