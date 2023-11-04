Защитник «Спартака» Бабич высказался о поражении «Краснодару» в Кубке России

«Первые 5−10 минут у нас вообще ничего не получалось, но потом мы сыграли хорошо. Я считаю, что мы не заслуживали поражения. Никакой расслабленности из‑за досрочного выхода из группы не было. Для меня важно побеждать в каждом матче — с “Краснодаром” или “Пари НН”. Надо брать очки, даже если мы решили промежуточную задачу», — сказал Бабич в программе «РецепТура» на телеканале «Матч Премьер».