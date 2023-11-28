Кубок желаний: «Зенит» против «Динамо», «Спартак» и «Локо» — на выезде

Хотя календарный год завершается, и футбол по логике должен клониться к закату, в этом сезоне всё немного иначе. Первые матчи плей-офф Кубка России будут сыграны уже 28—29 ноября . И пусть ответные встречи мы увидим только весной 2024-го, пропускать ¼ «Пути РПЛ» нельзя. Михаилу Галактионову нужно реабилитироваться в матче с «Балтикой», Гильермо Абаскалю предстоит закрепить позитивный результат в Оренбурге, находящийся на спаде ЦСКА ждет непростой выезд к команде Валерия Карпина, а в главном матче недели между собой сыграют первая и третья команда РПЛ.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 29.11.2023, 18:15 Динамо - Зенит -

«Динамо» — «Зенит»

Самая топовая встреча на этом этапе — «Динамо» против «Зенита». Бело-голубые за последние полгода стали для петербуржцев самым неприятным соперником — весной москвичи по пенальти выбили «Зенит» на том же этапе, на котором встречаются сейчас — в четвертьфинале «Пути РПЛ». А в августе команда Лички обыграла Семака на «Газпром-Арене», отправив сине-бело-голубых в штопор, из которого они выбрались только недавно.

Думается, «Зенит» захочет отомстить — так часто за последние годы петербуржцев еще никто не огорчал. Но с другой стороны, и «Динамо» не промах: на днях москвичи красиво обыграли армейцев в «братском дерби». Просто не будет — но будет интересно для болельщиков.

— «Зенит» набрал хороший ход, — сказал «Известиям» комментатор Геннадий Орлов. — Виден запас прочности. Ведь кто забил в игре с «Сочи»? Мостовой и Изидор, которые частенько выходят только со скамейки. А есть еще Кассьерра, есть Сергеев. С возвращением в строй Родригао у питерцев наладилась игра в обороне. Бразилец снимает весь верх, хорош на «втором этаже». Он сейчас набрал форму. Понятно, что «Сочи», наверное, не тот соперник, по которому стоит делать глобальные выводы. Тем не менее и в таких встречах очень важно не допускать осечек. Теперь сине-бело-голубых ждет интересный матч с «Динамо». Выделю у них Карраскаля. Хорхе вышел на замену в матче с ЦСКА, был, возможно, лучшим на поле. А ведь армейцы на нем поставили крест, Федотов перестал в него верить. Похоже, колумбиец понял, что надо играть не на себя, а на команду. Тюкавин набрал ход. Но мне кажется, он может играть интереснее. Константин способен не только завершать, но и создавать моменты партнерам.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 28.11.2023, 18:15 Балтика - Локомотив -

«Балтика» — «Локомотив»

Так случилось, что за одну субботу 25 ноября и калининградцы, и москвичи попали в истории. «Балтика» принимала «Спартак» в лютую метель и проиграла 0:2. А во время матча болельщики хозяев успели подраться с красно-белыми гостями. Короче говоря, запоминающаяся встреча.

Но куда интереснее получилось у «Локомотива». «Железнодорожники» приехали в Самару, вели 3:1 до 93-й минуты, а потом подряд пропустили два мяча, причем спасительный для себя гол «Крылья» оформили с пенальти на 102-й. Само собой, вся команда была в шоке — капитан москвичей Баринов накинулся на бокового арбитра; а тренер Михаил Галактионов и вовсе назвал произошедшее «*******» (блинством. — «Известия») в прямом эфире.

Такую эмоциональность не оценил никто — ни свои, ни чужие, так что теперь Галактионову надо остановить истерику и спокойно победить 28 ноября в Калининграде. Даже если там будет метель.

— «Балтика» очень сильно играет дома, львиную долю очков в этом сезоне они взяли на своем поле, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Да и со «Спартаком» команда Игнашевича играла на равных, тоже создавала моменты на тяжелом поле, но москвичей вырастил Максименко. Так что легкой прогулки для «Локомотива» точно не будет. Но им важно закончить год победой. Особенно на фоне упущенных очков в Самаре.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 29.11.2023, 16:00 Оренбург - Спартак -

«Оренбург» — «Спартак»

Ни для кого не секрет, что позиции Гильермо Абаскаля в «Спартаке» под вопросом — по слухам, красно-белых управленцев вообще не впечатлил старт сезона. И хотя в последнее время дела у команды выправились, идеально прошедшему групповой этап Абаскалю нужно еще и «Оренбург» победить в плей-офф — чтобы было, что предъявить на зимнем собрании по итогам первой половины сезона.

— Радует, что руководство «Спартака» не пошло на поводу у критиков и оставило Абаскаля, — продолжил Геннадий Орлов. — А ведь в какой-то момент пресс на тренера был просто сумасшедший. Кто только не говорил об отставке испанца! Но ему дали еще время, и, похоже, Гильермо наконец-то нащупал игру, нашел оптимальное сочетание в середине поля. Литвинов с Пруцевым хорошо взаимодействуют. Нет Зобнина, нет Джикии. И ничего — команда играет! У них есть хорошие шансы завершить этот год на мажорной ноте.

«Оренбург» попытается навязать борьбу фавориту, но в это верится слабо. Коллектив под руководством Давида Деограсии не побеждал уже семь матчей, и большой удачей будет огорчить набравший ход «Спартак». К тому же тренер оренбуржцев уже заявил, что проведет ротацию в матче, то есть играть будут не сильнейшие, так что задача упрощается. Впрочем, красно-белые умеют удивлять со знаком минус.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 29.11.2023, 18:15 Ростов - ЦСКА -

«Ростов» — ЦСКА

У ЦСКА не самый простой период — пусть армейцы и добыли три победы с конца октября, в целом прошедшие два месяца прошли тяжело. Пять раз команда Федотова теряла очки (дважды проиграла), что непозволительно для топ-клуба. Дотянуть до зимы — вот, как кажется, главный лозунг красно-синих прямо сейчас.

У «Ростова» дела не лучше. Старт сезона у них получился вообще интересным — команда Валерия Карпина свалилась в зону стыков, но в последнее время чуть набрала ход. Однако выступает всё равно неубедительно, и дома, в последней игре года на «Ростов Арене» наверняка захочет исправиться за всё и обыграть армейцев. Получится ли? Не исключено, но обратному исходу вряд ли кто-то удивится.