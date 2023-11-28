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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: В Оренбурге всегда сложно играть. «Спартак» — красная тряпка для всей России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от предстоящего матча ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Оренбургом».

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне “Оренбург” не блещет так, как в прошлом. Но на “Спартак” всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. “Спартак” — красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. “Спартаку” будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый матч ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Спартаком» пройдёт в среду, 29 ноября. Он начнётся в 16:00 по московскому времени. Ответная игра состоится в марте 2024 года.

Кубок России 2023/2024
Путь РПЛ. Плей-офф, 29.11.2023, 16:00

Оренбург-Спартак-
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