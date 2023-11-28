Глушаков: В Оренбурге всегда сложно играть. «Спартак» — красная тряпка для всей России

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне “Оренбург” не блещет так, как в прошлом. Но на “Спартак” всегда по-другому настраиваются, чем на любую другую команду. “Спартак” — красная тряпка для всей России. У клуба большая армия болельщиков, его все любят. “Спартаку” будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.