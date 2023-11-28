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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в ¼ финала пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Московский «Локомотив» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Балтика
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Калининграде в присутствии 5 702 зрителей, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Тигран Аванесян (65-я минута) и Натан Гассама (70). У гостей дубль оформил Тимур Сулейманов (16, 90+3).

Ответная игра пройдет в Москве в срок с 12 по 14 марта. Точная дата проведения матча станет известна позднее.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Балтика
2:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
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