«Локомотив» сыграл вничью с «Балтикой» в ¼ финала пути РПЛ Кубка России

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.