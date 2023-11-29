«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 16:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сидоров, Хотулёв, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Оганесян, Ковалёв, Куэро.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. В составе красно-белых отличились Виктор Мозес и Даниил Хлусевич (дважды). За «Оренбург» голами отметились Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин.