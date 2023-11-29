Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
10
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
Зенит
00
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
ПСВ
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Зальцбург
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
16:00
Оренбург
Спартак
10
28.11
Балтика
Локомотив
22
2.11
Ростов
Урал
21
2.11
Динамо
Пари Нижний Новгород
21
2.11
ЦСКА
Оренбург
31
2.11
Акрон
Волгарь
01
1.11
Спартак
Краснодар
23
1.11
Сочи
Факел
20
Футбол. Кубок России. Все результаты
17:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В первом матче ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

Зенит
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 18:15 мск.

Стартовые составы:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

«Зенит»: Адамов, Круговой, Родригао, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Сергеев.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.

«Зенит» занял первое место в группе С Пути РПЛ Кубка России, набрав 14 очков. «Динамо» расположилось на второй строчке в группе D, заработав 11 очков и уступив первое место «Спартаку» (12).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь