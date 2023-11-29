«Динамо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 18:15 мск.

Стартовые составы:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Лаксальт, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин.

«Зенит»: Адамов, Круговой, Родригао, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Сергеев.

В матче первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Динамо» на выезде победило «Зенит» со счётом 3:2. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин (дважды) и Вячеслав Грулёв. За «Зенит» голом отметился Иван Сергеев, ещё один мяч был автоголом Фабиана Бальбуэны.