«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Бригада арбитров на первый матч ¼ финала Пути РПЛ «Ростов» — ЦСКА: главный судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Французов.

Стоит отметить, что ответный матч ¼ финала состоится уже после зимнего перерыва, 12 марта 2024 года. Он пройдёт в Москве.