«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России
Встреча завершилась со счетом 1:0.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
ОРЕНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. «Оренбург» со счетом 1:0 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Гол забил Николай Титков (10-я минута, с пенальти). На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Ответный матч пройдет в марте 2024 года. На групповом этапе «Спартак» занял первое место в группе D, «Оренбург» стал вторым в группе А.
В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали «Спартак» и петербургский «Зенит», по одному — московское «Динамо», казанский «Рубин», «Ростов», московское «Торпедо», грозненский «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»), «Тосно» из Ленинградской области.