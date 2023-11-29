«Оренбург» обыграл «Спартак» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России

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ОРЕНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. «Оренбург» со счетом 1:0 обыграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Гол забил Николай Титков (10-я минута, с пенальти). На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года. На групповом этапе «Спартак» занял первое место в группе D, «Оренбург» стал вторым в группе А.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.