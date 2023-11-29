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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» проиграл в Оренбурге — полуоснове. Нелепое удаление, нырок Соболева и ссора Абаскаля с соперником

Вылететь из Кубка России пока нельзя.

Оренбург
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Источник: ФК «Оренбург»

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче четвертьфинала Фонбет Кубка России, начали плей-офф Пути РПЛ с гостевых 0:1.

И это при том, что «Оренбург» сыграл далеко не основой.

Например, вратарь Алексей Кеняйкин, защитник Данила Хотулев и полузащитник Николай Титков появились у оренбуржцев в старте, хотя в РПЛ провели только по одному матчу. Владимир Полуяхтов отыграл в лиге лишь три, Ярослав Михайлов — четыре. А южноамериканские лидеры — Джимми Марин, Лукас Вера и Сесар Флорентин — остались в запасе.

Даже так «Спартак» быстро позволил сопернику повести: на 10-й минуте Никита Чернов нарушил в штрафной, а как раз мало игравший Титков четко реализовал пенальти.

«Спартак» провел, возможно, худший тайм в сезоне — почти не создавали моментов. А на 40-й минуте проблем добавил Олег Рябчук: он получил красную за фол последней надежды, то есть лишение явной возможности забить. С наказанием спорить трудно, это срыв выхода один на один. Правда, выглядело само нарушение весьма нелепо, а решение судьи приняли только после долгого ВАР-просмотра.

В конце первого тайма в ворота «Спартака» могли назначить еще один пенальти — за фол Наиля Умярова на Михаиле Сивакове. Однако бригада судьи Алексея Сухого посчитала контакт недостаточно акцентированным для 11-метрового.

На перерыв главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уходил, споря с Сиваковым, — сразу логично было думать, что о моменте с неназначенным пенальти.

«Обсуждали два эпизода. Первый — симуляция. — подтвердил после игры Абаскаль. — Второй, когда соперник хотел забить гол рукой. Это очевидная желтая карточка. У нас такая была в матче с “Уралом”. Это очевидные эпизоды».

«Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем, — заочно ответил Михаил Сиваков. — Не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра. Я говорю по‑итальянски. Понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде».

То, что Сиваков отвечал на итальянском, не должно удивлять: 35-летний белорус два года провел в Италии. В 2009-м он поехал в «Карьяри», а следующий сезон провел в аренде в «Пьяченце».

Симуляция Соболева — ну что это такое?

Во втором тайме лучший шанс «Спартака» сравнять упустил Никита Чернов: уже в добавленное время не попал по воротам с нескольких метров головой.

Ну, а один из главных хайлайтов — вот это падение Александра Соболева. Форвард «Спартака» рассчитывал на пенальти, хотя касания с защитником совсем не видно.

Это тоже было в добавленное время, итог эпизода — только желтая Соболеву.

«Спартак» проиграл впервые с начала ноября — тогда было кубковое поражение от «Краснодара». «Оренбург» же, наоборот, прервал семиматчевую безвыигрышную серию — предыдущий раз оренбуржцы побеждали «Сочи» в начале октября.

Два важных факта о плей-офф Кубка России, которые нужно учитывать. Это первый из двух матчей, но второго ждать долго — в Москве сыграют только в марте.

Даже если «Спартак» проиграет «Оренбургу», из турнира не вылетят, а переместятся в нижнюю сетку — сработает система с двойным выбыванием.

Автор: Саша Бастрыгин

Оренбург
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
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