«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
ТАСС, 29 ноября. «Ростов» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Ростов-Арене».
На 8-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 32-й минуте нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счет. Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 77-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес.
Ответный матч пройдет в марте 2024 года в Москве. На групповом этапе «Ростов» занял второе место в группе B, ЦСКА стал первым в группе A.
В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является московский «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали московский «Спартак» и петербургский «Зенит», по одному — московское «Динамо», казанский «Рубин», «Ростов», московское «Торпедо», грозненский «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»), «Тосно» из Ленинградской области.