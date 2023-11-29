«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России

Источник: https://t.me/fcrostov_official

ТАСС, 29 ноября. «Ростов» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Ростов-Арене».

На 8-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 32-й минуте нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счет. Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 77-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года в Москве. На групповом этапе «Ростов» занял второе место в группе B, ЦСКА стал первым в группе A.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.