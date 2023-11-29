Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Севилья
ПСВ
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Кубок России
18:15
Ростов
ЦСКА
11
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Кадис
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Ланс
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Зальцбург
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
Спартак
10
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
18:15
Ростов
ЦСКА
11
18:15
Динамо
Зенит
10
16:00
Оренбург
Спартак
10
28.11
Балтика
Локомотив
22
2.11
Ростов
Урал
21
2.11
Динамо
Пари Нижний Новгород
21
2.11
ЦСКА
Оренбург
31
2.11
Акрон
Волгарь
01
Футбол. Кубок России. Все результаты
20:14 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ростов
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: https://t.me/fcrostov_official

ТАСС, 29 ноября. «Ростов» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Ростов-Арене».

На 8-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник ЦСКА Кирилл Набабкин. На 32-й минуте нападающий армейцев Антон Заболотный сравнял счет. Гости доигрывали матч в меньшинстве — на 77-й минуте красную карточку получил защитник ЦСКА Мойзес.

Ответный матч пройдет в марте 2024 года в Москве. На групповом этапе «Ростов» занял второе место в группе B, ЦСКА стал первым в группе A.

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов». На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является московский «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали московский «Спартак» и петербургский «Зенит», по одному — московское «Динамо», казанский «Рубин», «Ростов», московское «Торпедо», грозненский «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»), «Тосно» из Ленинградской области.

Ростов
1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь