Футболисты «Динамо» обыграли «Зенит» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России

Источник: https://t.me/fcdynamo

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 победило петербургский «Зенит» в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Гол забил Федор Смолов на 74-й минуте. На 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль.