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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:19 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Динамо» обыграли «Зенит» в первом матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России

Динамовцы с 69-й минуты играли в меньшинстве.

Динамо
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Источник: https://t.me/fcdynamo

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 1:0 победило петербургский «Зенит» в первом матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Гол забил Федор Смолов на 74-й минуте. На 69-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль.

Ответная встреча между командами пройдет в марте в Санкт-Петербурге.

Динамо
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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