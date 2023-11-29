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Футбол. Кубок России. Все результаты
29 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Тренер ЦСКА раскритиковал календарь Кубка России по футболу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов выразил надежду на то, что следующие розыгрыши Кубка России будут иметь правильный календарь.

Ростов
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В среду ЦСКА в Ростове-на-Дону сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет в Москве в марте 2024 года.

«Раньше, когда играли в европейских турнирах, сезон заканчивала одна команда, а в еврокубках выступала уже совсем другая. Наверное, немного не логично, но не влезли по календарю. Надеемся, что следующие розыгрыши будут иметь правильный формат», — приводит слова Федотова сайт клуба.

Также специалист высказался об удалении Мойзеса во втором тайме за «фол последней надежды». «Я повтор момента не видел, но, на мой взгляд, были игроки, которые могли блокировать, как показалось арбитру, выход один в один. И там уже лишение явной возможности забить гол. Но это мнение тренера команды, у которой удалили игрока. Оно всегда отличается», — отметил тренер.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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