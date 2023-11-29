Тренер ЦСКА раскритиковал календарь Кубка России по футболу

В среду ЦСКА в Ростове-на-Дону сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет в Москве в марте 2024 года.

«Раньше, когда играли в европейских турнирах, сезон заканчивала одна команда, а в еврокубках выступала уже совсем другая. Наверное, немного не логично, но не влезли по календарю. Надеемся, что следующие розыгрыши будут иметь правильный формат», — приводит слова Федотова сайт клуба.

Также специалист высказался об удалении Мойзеса во втором тайме за «фол последней надежды». «Я повтор момента не видел, но, на мой взгляд, были игроки, которые могли блокировать, как показалось арбитру, выход один в один. И там уже лишение явной возможности забить гол. Но это мнение тренера команды, у которой удалили игрока. Оно всегда отличается», — отметил тренер.