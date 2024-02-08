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Футбол. Кубок России. Все результаты
20:22 (мск), источник: РБК

РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России

Участники группового этапа «пути РПЛ» разделили 907,2 млн руб., «пути регионов» — 120,8 млн. «Зенит» получит наибольшую выплату — 75,7 млн руб., пробившиеся в плей-офф клубы Первой лиги — по 8,5 млн.

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Источник: РИА "Новости"

РФС опубликовал размер призовых клубам по итогам выступления в «пути РПЛ» и «пути регионов» в Кубке России.

Размер выплат зависел от спортивных результатов и исполнения коммерческих и медийных обязательств.

Общий размер призовых за групповой этап «пути РПЛ» составил 907,2 млн руб., из которых 75,7 млн руб. получит «Зенит», по 66,2 млн — «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Балтика» и «Оренбург», по 56,7 млн — «Динамо» и «Урал».

По итогам шести раундов «пути регионов» распределено 120,8 млн руб. Больше всех, по 8,5 млн, заработали «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск», которые вышли в плей-офф.

Розыгрыш Кубка возобновится 12—14 марта — в «пути РПЛ» будут сыграны вторые четвертьфинальные матчи, в «пути РПЛ» — встречи первого этапа ¼ финала.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

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