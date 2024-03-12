Матчами с участием ЦСКА и «Краснодара» возобновится розыгрыш Кубка России по футболу

«Химки» начали турнирный путь с четвертого раунда «пути регионов» и обыграли на этой стадии команду из Медиалиги 2Drots (2:0). Затем подмосковный клуб победил «Уфу» (1:0) и «Динамо» из Владивостока (4:0). «Краснодар» занял третье место в квартете D на групповом этапе «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)». Соперниками краснодарской команды в группе были московские «Спартак» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород». Матч между «Химками» и «Краснодаром» будет в первым в Кубке России с ноября 2023 года. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь регионов. Плей-офф, 12.03.2024, 18:00 Химки - Краснодар -

Также на этой стадии 13 марта в «пути регионов» состоятся два матча. Астраханский «Волгарь» сыграет с грозненским «Ахматом». «Волгарь» в предыдущих раундах победил «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево (3:1), красноярский «Енисей» (1:0) и тольяттинский «Акрон» (1:0). «Ахмат» играл в групповом этапе «пути РПЛ» против петербургского «Зенита», калининградской «Балтики» и самарских «Крыльев Советов». Матч между «Волгарем» и «Ахматом» начнется в 15:30 мск.

Московская «Родина» примет екатеринбургский «Урал». «Родина» в этом розыгрыше Кубка России одолела ивановский «Текстильщик» (3:1), тульский «Арсенал» (2:1) и новороссийский «Черноморец» (3:0). «Урал» в «пути РПЛ» играл в группе с московским «Локомотивом», «Ростовом» и казанским «Рубином». Матч «Родины» и «Урала» начнется в 18:00 мск.

В заключительном матче этого этапа 14 марта сыграют «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команда из Хабаровска в предыдущих раундах победила саратовский «Сокол» (1:1, 4:2 по пенальти), пермский «Амкар» (2:0) и «Форте» из Таганрога (2:0). Футболисты «Сочи» на групповом этапе «пути РПЛ» сыграли с московским ЦСКА, «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи» начнется в 15:30 мск.

Ответные матчи в «пути РПЛ»

С 12 по 14 марта также пройдут ответные встречи в четвертьфинале «пути РПЛ». 12 марта действующий победитель турнира ЦСКА сыграет с «Ростовом». Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1, встреча начнется в 20:15 мск.

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 13.03.2024, 20:15 Зенит - Динамо -

Самый интересный матч пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Обе команды в таблице чемпионата России входят в тройку. «Зенит» идет на первом месте, набрав 40 очков. «Динамо» идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка. В первой кубковой встрече столичный коллектив одержал победу со счетом 1:0, начало ответного матча запланировано на 20:15 мск.

По мнению двукратного обладателя Кубка России Дмитрия Булыкина, обе команды могут пойти на риск в ответном матче, так как по его итогам никто не вылетит из турнира — проигравший отправится в плей-офф «пути регионов». «Я думаю, матч будет напряженным, обе команды будут играть на победу, — сказал ТАСС Булыкин. — При этом из-за того, что никто не вылетит, можно пойти на риск, проверить ближайший резерв. Конечно, все хотят выиграть трофей, но, когда права на ошибку не будет, команды уже будут играть на максимуме».

Футбол Кубок России 2023/2024 Путь РПЛ. Плей-офф, 14.03.2024, 18:00 Спартак - Оренбург -

14 марта «Локомотив» примет «Балтику». Первый кубковый матч между командами завершился со счетом 2:2. Встреча начнется в 18:00 мск.

В то же время начнется ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом». 4 марта в РПЛ сообщили, что поле «Лукойл-Арены» будет готово для проведения этой встречи. 10 марта красно-белые провели матч чемпионата России против «Факела» (0:2) на стадионе «Лужники», поскольку поле домашней арены не соответствовало регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза. Первая игра между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась поражением столичной команды (0:1).

О Кубке России

В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов».

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.