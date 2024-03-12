Матчами с участием ЦСКА и «Краснодара» возобновится розыгрыш Кубка России по футболу

«Химки» начали турнирный путь с четвертого раунда «пути регионов» и обыграли на этой стадии команду из Медиалиги 2Drots (2:0). Затем подмосковный клуб победил «Уфу» (1:0) и «Динамо» из Владивостока (4:0). «Краснодар» занял третье место в квартете D на групповом этапе «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)». Соперниками краснодарской команды в группе были московские «Спартак» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород». Матч между «Химками» и «Краснодаром» будет в первым в Кубке России с ноября 2023 года. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.
Химки-Краснодар-
Также на этой стадии 13 марта в «пути регионов» состоятся два матча. Астраханский «Волгарь» сыграет с грозненским «Ахматом». «Волгарь» в предыдущих раундах победил «Знамя Труда» из города Орехово-Зуево (3:1), красноярский «Енисей» (1:0) и тольяттинский «Акрон» (1:0). «Ахмат» играл в групповом этапе «пути РПЛ» против петербургского «Зенита», калининградской «Балтики» и самарских «Крыльев Советов». Матч между «Волгарем» и «Ахматом» начнется в 15:30 мск.
Московская «Родина» примет екатеринбургский «Урал». «Родина» в этом розыгрыше Кубка России одолела ивановский «Текстильщик» (3:1), тульский «Арсенал» (2:1) и новороссийский «Черноморец» (3:0). «Урал» в «пути РПЛ» играл в группе с московским «Локомотивом», «Ростовом» и казанским «Рубином». Матч «Родины» и «Урала» начнется в 18:00 мск.
В заключительном матче этого этапа 14 марта сыграют «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команда из Хабаровска в предыдущих раундах победила саратовский «Сокол» (1:1, 4:2 по пенальти), пермский «Амкар» (2:0) и «Форте» из Таганрога (2:0). Футболисты «Сочи» на групповом этапе «пути РПЛ» сыграли с московским ЦСКА, «Оренбургом» и воронежским «Факелом». Матч «СКА-Хабаровск» — «Сочи» начнется в 15:30 мск.
Ответные матчи в «пути РПЛ»
С 12 по 14 марта также пройдут ответные встречи в четвертьфинале «пути РПЛ». 12 марта действующий победитель турнира ЦСКА сыграет с «Ростовом». Первый матч этих команд завершился со счетом 1:1, встреча начнется в 20:15 мск.
Зенит-Динамо-
Самый интересный матч пройдет 13 марта в Санкт-Петербурге, где «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Обе команды в таблице чемпионата России входят в тройку. «Зенит» идет на первом месте, набрав 40 очков. «Динамо» идет на третьем месте, отставая от лидера на два очка. В первой кубковой встрече столичный коллектив одержал победу со счетом 1:0, начало ответного матча запланировано на 20:15 мск.
По мнению двукратного обладателя Кубка России Дмитрия Булыкина, обе команды могут пойти на риск в ответном матче, так как по его итогам никто не вылетит из турнира — проигравший отправится в плей-офф «пути регионов». «Я думаю, матч будет напряженным, обе команды будут играть на победу, — сказал ТАСС Булыкин. — При этом из-за того, что никто не вылетит, можно пойти на риск, проверить ближайший резерв. Конечно, все хотят выиграть трофей, но, когда права на ошибку не будет, команды уже будут играть на максимуме».
Спартак-Оренбург-
14 марта «Локомотив» примет «Балтику». Первый кубковый матч между командами завершился со счетом 2:2. Встреча начнется в 18:00 мск.
В то же время начнется ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом». 4 марта в РПЛ сообщили, что поле «Лукойл-Арены» будет готово для проведения этой встречи. 10 марта красно-белые провели матч чемпионата России против «Факела» (0:2) на стадионе «Лужники», поскольку поле домашней арены не соответствовало регламенту РПЛ и стандартам Российского футбольного союза. Первая игра между «Спартаком» и «Оренбургом» завершилась поражением столичной команды (0:1).
В плей-офф Кубка России команды разделены на «путь РПЛ» и «путь регионов». Команды РПЛ до этого провели матчи группового этапа, остальные клубы прошли шесть раундов «пути регионов», определив четырех сильнейших. В четвертьфиналах «пути регионов» Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах «пути РПЛ», и победители шестого раунда «пути регионов».
Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является «Локомотив» (девять), по четыре раза трофей выигрывали «Спартак» и «Зенит», по одному — московское «Динамо», «Рубин», «Ростов», московское «Торпедо», «Терек» (нынешнее название — «Ахмат»).