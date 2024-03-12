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Футбол. Кубок России. Все результаты
19:53 (мск), источник: Sport24

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч Кубка России

Московский ЦСКА и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России.

Ростов
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч Кубка России | Источник: Михаил Шапаев, РФС

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20:15 по столичному времени.

Состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Агапов, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.

Состав «Ростова»: Медведев, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.

Первый матч между командами состоялся в ноябре прошлого года и завершился вничью 1:1.

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Путь РПЛ. Плей-офф, 12.03.2024, 20:15

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