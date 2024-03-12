ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч Кубка России
Московский ЦСКА и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России.
Ростов
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Московский ЦСКА и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20:15 по столичному времени.
Состав ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Агапов, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Давила, Чалов.
Состав «Ростова»: Медведев, Сако, Чернов, Вахания, Осипенко, Мохеби, Глебов, Байрамян, Щетинин, Роналдо, Голенков.
Первый матч между командами состоялся в ноябре прошлого года и завершился вничью 1:1.