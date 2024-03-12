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22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу, победив «Ростов»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.

ЦСКА
РостовКубок России: результаты и календарь
ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу, победив «Ростов» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла во вторник в Москве, закончилась со счетом 2:0. Голы забили Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84). На 59-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

В первой игре 29 ноября в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.

В полуфинале пути РПЛ армейцы встретятся с победителем противостояния московского «Спартака» и «Оренбурга».

«Ростов» продолжит участие в Кубке России в пути регионов, где проведет матч в рамках второго этапа ¼ финала с победителем одного из противостояний первого этапа четвертьфинала, соперника определит жеребьевка.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. В решающем матче встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
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