ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу, победив «Ростов»
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча, которая прошла во вторник в Москве, закончилась со счетом 2:0. Голы забили Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84). На 59-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
В первой игре 29 ноября в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.
В полуфинале пути РПЛ армейцы встретятся с победителем противостояния московского «Спартака» и «Оренбурга».
«Ростов» продолжит участие в Кубке России в пути регионов, где проведет матч в рамках второго этапа ¼ финала с победителем одного из противостояний первого этапа четвертьфинала, соперника определит жеребьевка.
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. В решающем матче встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.