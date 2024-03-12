ЦСКА вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России по футболу, победив «Ростов» | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла во вторник в Москве, закончилась со счетом 2:0. Голы забили Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84). На 59-й минуте поле из-за травмы покинул защитник ЦСКА Игорь Дивеев, вызванный в сборную России на мартовские товарищеские матчи.

В первой игре 29 ноября в Ростове-на-Дону была зафиксирована ничья — 1:1.

В полуфинале пути РПЛ армейцы встретятся с победителем противостояния московского «Спартака» и «Оренбурга».

«Ростов» продолжит участие в Кубке России в пути регионов, где проведет матч в рамках второго этапа ¼ финала с победителем одного из противостояний первого этапа четвертьфинала, соперника определит жеребьевка.