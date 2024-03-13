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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» победил «Волгарь» в ¼ финала пути регионов Кубка России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл астраханский «Волгарь» в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России.

Ахмат
ВолгарьКубок России: результаты и календарь
«Ахмат» победил «Волгарь» в ¼ финала пути регионов Кубка России | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Астрахани, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Иван Олейников (28-я минута) и Владимир Ильин (58). У хозяев мяч забил Тимур Жамалетдинов (73).

Соперник «Ахмата» по матчу второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки. Грозненцы встретятся с одной из команд, уступивших в четвертьфинале пути РПЛ.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Волгарь
1:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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