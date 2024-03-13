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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на ответный матч в ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России | Источник: Спорт-Экспресс

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 по московскому времени. Первый матч закончился домашней победой бело-голубых — 1:0.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Кержаков, Алип, Родригао, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро, Сергеев.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Рассулов, Майсторович, Даса, Кутицкий, Скопинцев, Лепский, Назаренко, Гагнидзе, Грулев, Макаров, Смолов.

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