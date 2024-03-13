Кассьерра блистал — «Динамо» померкло. «Зенит» — в полуфинале Пути РПЛ | Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Максимальная мотивация

Как для «Зенита», так и для «Динамо» победа в FONBET Кубке России в этом сезоне очень важна. И год назад эти клубы намеревались выиграть младший российский трофей, но рано выбыли из борьбы. Причем вылет для обеих команд оказался более чем болезненным. «Динамо» в последнем матче нарвалось на сенсационный «Акрон», а «Зенит» чуть ранее сошел после тяжелого домашнего поражения от тех же бело-голубых.

На этот раз вылететь из Кубка никто не мог, потому что матч проходил в рамках Пути РПЛ, но и сползать в нижнюю сетку — так себе вариант, о чем говорит встреча «Химок» и «Краснодара». Поэтому к матчу обе команды подготовились, как к судьбоносной игре РПЛ. И это логично, ведь друг с другом встречались непосредственные участники золотой гонки.

Сюрпризы Лички

Сергей Семак вообще не поменял стартовый состав — вышли те же 11 футболистов, что добывали ничью со «Спартаком» и победу над «Уралом». И это слегка удивительно, потому что в запасе у «Зенита» хватало футболистов, заслуживших появиться на поле. Но тренерский штаб не стал менять даже голкипера и вновь доверил место в воротах Адамову.

А вот Марцел Личка перетряхнул состав. Карраскаль пропускал матч из-за дисквалификации, зато вернулся пропускавший встречу с «Ахматом» Лаксальт. Пожалуй, главная неожиданность касалась флангов обороны: Скопинцев все еще проигрывает конкуренцию Паршивлюку на левой бровке, а справа внезапно появился Маричаль.

Убийственный старт

Но к флангам защиты «Динамо» претензий было не так много, как к центру. В первом матче бело-голубые победили со счетом 1:0 и, как нетрудно догадаться, в первую очередь им важно было сохранить ворота сухими. Однако матч сразу пошел по худшему для гостей сценарию: уже на 13-й минуте Бальбуэна с Фернандесом ужасно исполнили искусственный офсайд, позволив Кассьерре убежать один на один с Лещуком — 1:0.

Вскоре «Зенит» забил второй, и вновь это сделал лучший бомбардир чемпионата. Помог угловой: Артур с Клаудиньо оперативно разыграли стандарт, к чему по неизвестной причине гости совершенно не были готовы. Маричаль и Бальбуэна проиграли верховую борьбу Дугласу Сантосу, а Кассьерра стервятником налетел на Фернандеса и оформил дубль.

Дубль Кассьерры

«Динамо» подобное начало встречи если не убило, то подкосило. Ситуация усугублялась и самой игрой бело-голубых — Тюкавин пытался цепляться за мячи впереди и создавал иллюзию сопротивления, но в остальном гости не были похожи на себя. Бителло полностью растворился на поле, Гладышев на другом фланге тоже был пассивен. Сложно даже выделить хоть один голевой момент у ворот «Зенита». Все эти попытки выглядели жалко на фоне действий хозяев.

Сине-бело-голубые даже в первом тайме были ближе к третьему голу, чем «Динамо» — к первому. Кассьерра едва не оформил хет-трик, но не использовал два изумительных шанса.

В перерыве следовало ожидать встряски от Лички, но он даже первые замены провел позже Семака, лишь на 64-й минуте. «Динамо» продолжало играть с высокой линией обороны, но сейчас это хотя бы было оправдано — гостям обязательно требовался гол.

Почти разгром

Если Личка и сделал что-то в перерыве, то это никак не отразилось на поле. «Динамо» с оглушительным скрипом добиралось до чужой штрафной, не говоря уже об ударах. И это поразительно, ведь бело-голубые находятся в отличной форме и выглядели едва ли не лучше всех в первых турах года.

Но и «Зенит» никак не мог казнить соперника: у Нино был шанс забить головой, Мостовой метил в дальний угол, роскошный момент упустил Сергеев. Однако сине-бело-голубые до последних минут оставили «Динамо» в живых и позволили ему провести классический навал. Однако все, на что гости сподобились, — это тычок Грулева в руки Адамова.

2:0 в матче и 2:1 по сумме двух встреч — «Зенит» проходит в полуфинал Пути РПЛ, а «Динамо» сваливается в Путь регионов. Но это лишь начало весенней борьбы между этими командами.