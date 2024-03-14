Каштанов: Разве «Урал» выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты между РПЛ и Кубком?

«Если говорить о приоритете между РПЛ и Кубком России, то у нас же нет Лиги чемпионов или Лиги Европы. Разве “Урал” выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты? Конечно, нет. Поэтому мы боремся в каждом турнире: для нас без разницы, РПЛ это или Кубок России. Мы не относимся к тем командам, которые делают ставки на что-то одно», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.