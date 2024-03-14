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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Каштанов: Разве «Урал» выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты между РПЛ и Кубком?

Нападающий екатеринбургского «Урала» Алексей Каштанов ответил на вопрос, расставляют ли в клубе приоритеты по турнирам.

УралКубок России: результаты и календарь
Каштанов: разве «Урал» выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты между РПЛ и Кубком? | Источник: Чемпионат.com

Накануне, 13 марта, «Урал» обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пенальти) в матче ¼ финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Если говорить о приоритете между РПЛ и Кубком России, то у нас же нет Лиги чемпионов или Лиги Европы. Разве “Урал” выиграл что-то, чтобы расставлять приоритеты? Конечно, нет. Поэтому мы боремся в каждом турнире: для нас без разницы, РПЛ это или Кубок России. Мы не относимся к тем командам, которые делают ставки на что-то одно», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Урал» располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

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