«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Сочи» в серии пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» в матче первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Сочи» в серии пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» в матче первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи, прошедшей в Сочи, завершилось со счетом 1:1. В составе «Сочи» отличился Сауль Гуарирапа (23-я минута). У армейской команды мяч забил Альбек Гонгапшев (74). В серии 11-метровых точнее оказались футболисты команды Первой лиги — 4:2.
Игра должна была пройти на стадионе «СКА-Хабаровска», но по техническим причинам матч был перенесен.
Соперник «СКА-Хабаровска» по матчу второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки. Клуб встретится с одной из команд, уступивших в четвертьфинале пути РПЛ.
Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.