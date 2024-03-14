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Футбол. Кубок России. Все результаты
18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» по пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» и вылетел из Кубка России

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Сочи» в серии пенальти проиграл «СКА-Хабаровску» в матче первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России по футболу.

СКА-Хабаровск
СочиКубок России: результаты и календарь
Источник: https://t.me/Sochipfc

Основное время встречи, прошедшей в Сочи, завершилось со счетом 1:1. В составе «Сочи» отличился Сауль Гуарирапа (23-я минута). У армейской команды мяч забил Альбек Гонгапшев (74). В серии 11-метровых точнее оказались футболисты команды Первой лиги — 4:2.

Игра должна была пройти на стадионе «СКА-Хабаровска», но по техническим причинам матч был перенесен.

Соперник «СКА-Хабаровска» по матчу второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки. Клуб встретится с одной из команд, уступивших в четвертьфинале пути РПЛ.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

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