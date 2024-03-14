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20:04 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

В четвертьфинале красно-белые победили на своем поле «Оренбург» с счетом 3:1.

Спартак
ОренбургКубок России: результаты и календарь
Источник: https://t.me/fcorenburg

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл «Оренбург» в ответном четвертьфинальном матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве в присутствии 10 321 зрителя.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев (36-я минута), Антон Зиньковский (65) и Срджан Бабич (68). У «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани (10). На 84-й минуте был удален с поля игрок гостей Владимир Полуяхтов.

Первый матч завершился поражением «Спартака» (0:1). Столичный клуб вышел в полуфинал «пути РПЛ». «Оренбург» продолжит борьбу на втором этапе четвертьфинала «пути регионов». Жеребьевка следующих этапов Фонбет — Кубка России по футболу пройдет 15 марта.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
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