«Спартак» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Источник: https://t.me/fcorenburg

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:1 обыграл «Оренбург» в ответном четвертьфинальном матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве в присутствии 10 321 зрителя.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Соболев (36-я минута), Антон Зиньковский (65) и Срджан Бабич (68). У «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани (10). На 84-й минуте был удален с поля игрок гостей Владимир Полуяхтов.