«Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 6:7)).

Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры. Отличился футболист «Локомотива» Наир Тикнизян. Гости сравняли счёт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний футболист Данила Козлов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Балтики».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.