«Балтика» вышла в полуфинал Кубка России, обыграв «Локомотив» в серии пенальти
Завершился ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика».
Завершился ответный матч ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и калининградская «Балтика».
Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 6:7)).
Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте игры. Отличился футболист «Локомотива» Наир Тикнизян. Гости сравняли счёт на 53-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний футболист Данила Козлов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Балтики».
Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.
«Балтика» вышла в полуфинал «пути РПЛ». Столичный клуб продолжит борьбу на втором этапе четвертьфинала «пути регионов».