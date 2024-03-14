Абаскаль: Зобнин перед матчем взял слово, у меня были мурашки. Я счастлив

«Я в “Спартаке” почти два года. В раздевалке Зобнин взял слово, у меня были мурашки по коже. Он сказал всей команде слова, потому что под критикой не только я, а вся команда.



Я понял, что люди готовы биться. Мы тоже готовы вкладываться и помогать игрокам. Такие моменты делают меня счастливым», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.