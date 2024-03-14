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20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Абаскаль: Зобнин перед матчем взял слово, у меня были мурашки. Я счастлив

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о речи полузащитника команды Романа Зобнина перед ответным матчем ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

Спартак
ОренбургКубок России: результаты и календарь
Абаскаль: Зобнин перед матчем взял слово, у меня были мурашки. Я счастлив | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

«Я в “Спартаке” почти два года. В раздевалке Зобнин взял слово, у меня были мурашки по коже. Он сказал всей команде слова, потому что под критикой не только я, а вся команда.

Я понял, что люди готовы биться. Мы тоже готовы вкладываться и помогать игрокам. Такие моменты делают меня счастливым», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
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