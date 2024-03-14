Сенсация Кубка: Дзюба с Пиняевым смазали пенальти — и «Локо» вылетел из Пути РПЛ! | Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» и «Балтика» начали год одинаково плохо — у каждого по домашней ничьей и выездному поражению от конкурента. Но это дела РПЛ — проецировать игры чемпионата на матчи FONBET Кубка России можно лишь частично. Все равно задачи в турнирах разные, как и отношение к ним.

Яркий пример — «Балтика». Все знают, что у калининградцев чудовищные проблемы с результативностью в премьер-лиге: они с отрывом худшие по числу голов (12) и не забивали в восьми последних турах. Однако в Кубке команда Сергея Игнашевича преображается: четыре мяча «Ахмату», три — «Крыльям Советов», победа над самим «Зенитом» на групповом этапе… Вот и в первом матче ¼ финала Пути РПЛ с «Локомотивом» «Балтика» выглядела солидно и едва не обыграла гранда — Сулейманов лишь в добавленное время сделал счет 2:2.

Да, в чемпионате у приморской команды проблемы, но настрой и состав на ответную встречу с красно-зелеными говорил о серьезных амбициях: она явно хочет пройти как можно дальше.

После поражения в Оренбурге Игнашевич поменял лишь пару футболистов — в основе вышли Фамейе и Гассама. Две замены сделал и Михаил Галактионов — Карпукас довольно неожиданно сел в запас (он был дисквалифицирован только на матчи РПЛ), а Митай и Дзюба вернулись в стартовый состав.

Перед игрой главный тренер «Локо» объяснял появление Артема с первых минут тем, что «Балтика» обороняется узко, и габариты 35-летнего форварда здесь были необходимы хозяевам. Действительно, Дзюбе приходилось по максимуму вступать в борьбу, но он находился совсем не на ведущих ролях.

А на авансцену выбирался, к примеру, Тикнизян. После дерзкого начала в исполнении «Балтики» он ускользнул от защитников и вывел «Локо» вперед как в матче, так и по сумме двух встреч.

Теперь уже мы не узнаем, как бы калининградская команда провела первый тайм при счете 0:0. Зато убедились, что «Балтика» вполне может действовать смело, когда ей это необходимо. Такая настырность даже поразила — стереотипно считается, что у Игнашевича исключительно команда разрушителей, а в Черкизове она порой оголтело лезла вперед. 19-летний Данила Козлов, который до этого в Кубке лишь на минутку выходил на замену за «Зенит», выделялся особенно. Он не стеснялся финтить, играть пяткой, причем все это выглядело не пижонством, а стремлением помочь команде.

Козлов и сравнял счет, но сделал он это уже во втором тайме. Символично, что «Балтике» помог угловой: молодой новичок гостей продавил Митая на линии ворот и открыл счет голам на взрослом уровне.

«Локо» явно не рассчитывал на подобное развитие событий. Да, калининградцы больше владели мячом в первый час игры, но всерьез воротам Лантратова не угрожали. «Балтика» нередко била со средней и дальней дистанции, однако о каком-либо заметном преимуществе говорить было нельзя. Хозяева спокойно оборонялись, хотя и сами не так уж часто появлялись у ворот Латышонка.

При счете 1:1 игра пошла совершенно иная. «Балтика» вскоре вновь могла забить с углового — Жиров попал в перекладину. Острый выпад получился у Лисаковича. Но «Локо» все же был ближе к голу. Ничью удержал Латышонок: именно он дважды вытащил мячи после тяжелых ударов Миранчука и Ньямси.

Трудно было однозначно сказать, кто больше хотел серию пенальти. С одной стороны, «Балтика» изначально считалась аутсайдером противостояния, но у нее в воротах находился поймавший кураж Латышонок. С другой, у «Локо» был Лантратов — признанный спец по 11-метровым.

Первой дрогнула «Балтика»: Капленко бил вторым, но попал в перекладину. Далее все футболисты забивали, и очередь дошла до Дзюбы, который мог закрыть серию и вывести «Локо» в следующий раунд. Однако Артем тоже угодил в каркас, и перестрелка перешла в режим до первого промаха.

Лантратов был невероятно близок к тому, чтобы вытащить «Локо»: коснулся мяча после удара Козлова, но тот улетел в штангу, а после оказался в сетке. А вот у Латышонка получился полноценный сейв — он не позволил забить Пиняеву, а следом Луна вывел «Балтику» в полуфинал Пути РПЛ! Там калининградцы будут в роскошной компании с «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА.