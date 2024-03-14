«Спартак» летел второму составу «Оренбурга». Но Соболев запустил камбэк

Спартак — Оренбург — 3:1, обзор матча Кубка России по футболу, 14 марта 2024, голы: Горбани, Соболев, Зиньковский, Бабич | Источник: Чемпионат.com

«Оренбург» удивил уже стартовым составом. В нём не нашлось места большинству игроков основы. Деограсия решил поберечь лидеров, хотя следующий матч его команда проведёт только 31 марта (из-за паузы на сборные).

Первый по-настоящему опасный момент остался за «Спартаком». Пруцев выдал классную передачу на Соболева, который с близкого расстояния пробил в перекладину. Внезапно в ответной атаке гости открыли счёт. Забил дебютировавший 22-летний иранец Горбани (кстати, у нас с ним интервью на днях вышло). Хотя его удар из-за штрафной не казался опасным. Мяч задел голову Бабича, дезориентировав Селихова, и зашёл в ворота.

В этот момент отставка Абаскаля казалась чем-то весьма близким. Проигрывать на своём поле второму составу «Оренбурга» — такое перекрывало все положительные впечатления от недавнего матча с «Зенитом». Однако тяжело сказать, что счёт был по игре. «Спартак» владел мячом и вообще инициативой. Это не превращалось в обилие моментов, но хозяева всё-таки сравняли счёт до перерыва. Медина навесил с фланга, а всё тот же Соболев пробил головой по мячу чуть-чуть раньше, чем до него добрался вратарь «Оренбурга».

Счёт стал равным, но по итогам двух матчей «Оренбург» всё ещё был впереди из-за победы на своём поле. В перерыве у гостей на поле появились Воробьёв и Башич, которые в РПЛ обычно выходят в стартовом составе. В свою очередь, Абаскаль убрал с поля автора ассиста Медину — и выпустил Мозеса.

Первые 15 минут второго тайма получились достаточно спокойными, а затем «Спартак» создал сразу три классных момента за две минуты. Сначала Зиньковский зарядил в перекладину примерно с точки пенальти. Затем Угальде пробил мимо примерно с угла вратарской. И сразу же Хлусевич упустил верный момент, так и не пробив с семи метров.

Чувствовалось, что «Спартак» был близок к голу. И он пришёл! На 64-й минуте грубо ошибся Прохин, подарив мяч сопернику, когда «Оренбург» был раскрыт. В результате комбинация Мозес — Хлусевич — Зиньковский привела к тому, что последний расстрелял ворота с близкого расстояния.

На этом «Спартак» не остановился и на кураже пошёл забивать ещё. После розыгрыша углового с мячом оказался Бабич, который точно пробил с острого угла — 3:1. С этого момента счёт выводил москвичей в следующий раунд.

В оставшееся время «Спартак» оставался лучшей командой на поле. Даже несмотря на вынужденную замену Мозеса. Он, кстати, по новой клубной традиции ушёл сразу в подтрибунное помещение. Правда, каких-то претензий, в отличие от Соболева, он не выражал. Видимо, не стал досматривать матч из-за очередной травмы.

Несмотря на удаление Полуяхтова, у «Оренбурга» всё-таки был шанс добраться до серии пенальти. На 90-й минуте Воробьёв опасно бил головой, но Селихов совершил свой главный сейв в этом матче. Так «Спартак» всё-таки прошёл дальше, хотя в начале встречи такой исход был под большим сомнением.