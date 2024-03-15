Игрок «Балтики» Лазарев: В полуфинале Кубка хочу попасть на ЦСКА, там играет друг — Мусаев

«Конечно, хочу в полуфинале Кубка России попасть на ЦСКА, там играет мой близкий друг — Тамерлан Мусаев. Хотел бы сыграть против него в следующей стадии. Мусаев за три игры за ЦСКА забил два гола, я думаю, лучше быть и не может, прекрасное начало в новой команде», — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.