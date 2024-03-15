Бушманов: чтобы проходить дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику» | Источник:

«Нормальная игра получилась в кубковом матче “Спартак” — “Оренбург”. “Спартак” хотел пройти дальше и сумел это сделать. Наверное, чтобы пройти дальше в Кубке России, “Спартаку” надо попадать на “Балтику”. При всём уважении к “Балтике” всё-таки ЦСКА и “Зенит” посильнее», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.