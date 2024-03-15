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Футбол. Кубок России. Все результаты
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Бушманов: Чтобы проходить дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Оренбургом» в ¼ финала Фонбет Кубка России.

СпартакКубок России: результаты и календарь
Бушманов: чтобы проходить дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику» | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.

«Нормальная игра получилась в кубковом матче “Спартак” — “Оренбург”. “Спартак” хотел пройти дальше и сумел это сделать. Наверное, чтобы пройти дальше в Кубке России, “Спартаку” надо попадать на “Балтику”. При всём уважении к “Балтике” всё-таки ЦСКА и “Зенит” посильнее», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матчах ½ финала Пути РПЛ Кубка России примут участие московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Жеребьёвка состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.

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