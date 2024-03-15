Бушманов: Чтобы проходить дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику»
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Оренбургом» в ¼ финала Фонбет Кубка России.
Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Оренбургом» в ¼ финала Фонбет Кубка России.
«Спартак» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.
«Нормальная игра получилась в кубковом матче “Спартак” — “Оренбург”. “Спартак” хотел пройти дальше и сумел это сделать. Наверное, чтобы пройти дальше в Кубке России, “Спартаку” надо попадать на “Балтику”. При всём уважении к “Балтике” всё-таки ЦСКА и “Зенит” посильнее», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В матчах ½ финала Пути РПЛ Кубка России примут участие московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Жеребьёвка состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.