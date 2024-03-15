Обухов — о ситуации с Промесом: Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист

«Потеряли концентрацию. Плюс нам нужно было сыграть похитрее: потянуть время, сбивать темп у соперника. После того, как “Спартак” начал сбивать темп после третьего забитого мяча, дело было сделано. То же самое надо было делать нам.



“Спартак” с Промесом и без него — большая разница? Конечно, это большая разница. Первое время эта разница будет ощущаться. Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист. Когда у тебя в команде есть такой игрок, который может решить исход матча, ты намного спокойнее. Когда у тебя такого исполнителя нет, ты немного не так играешь», — приводит слова Обухова «Евро-Футбол. Ру».