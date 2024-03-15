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11:38 (мск), источник: Sport24

Обухов — о ситуации с Промесом: Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России и высказался о ситуации с арестованным в ОАЭ Квинси Промесом.

Оренбург
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Обухов — о ситуации с Промесом: «Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист» | Источник: Sport24

«Потеряли концентрацию. Плюс нам нужно было сыграть похитрее: потянуть время, сбивать темп у соперника. После того, как “Спартак” начал сбивать темп после третьего забитого мяча, дело было сделано. То же самое надо было делать нам.

“Спартак” с Промесом и без него — большая разница? Конечно, это большая разница. Первое время эта разница будет ощущаться. Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист. Когда у тебя в команде есть такой игрок, который может решить исход матча, ты намного спокойнее. Когда у тебя такого исполнителя нет, ты немного не так играешь», — приводит слова Обухова «Евро-Футбол. Ру».

32-летний Обухов является воспитанником «Спартака», в его активе несколько матчей за главную команду красно-белых.

Спартак
3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
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