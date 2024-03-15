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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Радченко: Хочу, чтобы «Зенит» встретился со «Спартаком» в финале Кубка России

Бывший футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от жеребьёвки ½ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Она пройдёт сегодня, 15 марта, начало в 13:00 мск.

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Дмитрий Радченко: хочу, чтобы «Зенит» встретился со «Спартаком» в финале Кубка России | Источник: Чемпионат.com

«Многие скептически отнеслись к тому, как сыграл “Зенит” со “Спартаком” после длительной паузы. Что-то, может, не получалось, и было много ошибок. Но было понятно, что “Зенит” приобрёл очень качественных игроков и поэтому рано или поздно игра у команды будет ещё лучше. И в матче с “Динамо” это проявилось. Мы увидели, как ответственно отнёсся “Зенит” к этой игре. Это не то, что плохо сыграло “Динамо”, — “Зенит” сыграл очень хорошо.

В Кубке России каждая команда может преподнести сюрприз, и мне кажется, что без разницы, на кого попадёт “Зенит” в полуфинале. Конечно, всем хотелось, чтобы “Зенит” в финале турнира встретился со “Спартаком”, это было бы очень интересно. Но для этого какой-либо команде нужно вылететь в Путь регионов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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