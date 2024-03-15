В «Балтике» считают, что матчи с ЦСКА в Кубке России вызовут большой интерес

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Матчи ½ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА вызовут большой интерес среди болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов.

В пятницу прошла жеребьевка Кубка России. Первая игра между «Балтикой» и ЦСКА пройдет в Калининграде в период с 2 по 4 апреля, ответная встреча состоится в Москве в период с 16 по 18 апреля.

«Мы не ожидали какого-то конкретного соперника, полуфинал “пути РПЛ” — здесь каждый из возможных соперников “Балтики” является топ-клубом России. Нам достался серьезный оппонент, уверен, что нас ждут очень интересные матчи. Безусловно, матч против ЦСКА вызовет серьезный интерес у наших болельщиков и в Калининграде, и на выезде», — сказал Измайлов.