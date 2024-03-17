В РФС рассказали, какие страны заинтересованы в вещании Кубка России
Как рассказала ТАСС заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, интерес проявляют страны Латинской Америки и Азии.
Как рассказала ТАСС заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, интерес проявляют страны Латинской Америки и Азии.
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сербия, Бразилия, страны Латинской Америки и Азии проявляют интерес к трансляции матчей и финала Фонбет — Кубка России, а также игры за Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова.
«Права на вещание Кубка России в нашей стране принадлежат “Матч ТВ”, а на зарубежный показ — титульному партнеру, компании “Фонбет”, — сказала Сурикова. — Мы помогаем с реализацией этих прав, если есть какие-то запросы, работаем по ним совместно. Конечно, наверняка у нас появятся запросы из разных стран на трансляцию финала. Крайнего срока по покупке прав на трансляцию нет, обычно это происходит в моменте, когда происходит промо, известны команды-участники. Если говорить об общем интересе, то интерес на вещание матчей Кубка России, к финалу турнира и матчу за суперкубок проявляют такие страны, как Сербия, Бразилия, другие страны Латинской Америки, а также Азии».
В ½ финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги» Кубка России пройдут матчи «Спартак» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА — «Балтика» (Калининград). На втором этапе ¼ финала плей-офф «пути регионов» грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Оренбургом», «СКА-Хабаровск» примет московское «Динамо», екатеринбургский «Урал» — столичный «Локомотив», подмосковные «Химки» — «Ростов».
На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти).