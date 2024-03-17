В РФС рассказали, какие страны заинтересованы в вещании Кубка России

«Права на вещание Кубка России в нашей стране принадлежат “Матч ТВ”, а на зарубежный показ — титульному партнеру, компании “Фонбет”, — сказала Сурикова. — Мы помогаем с реализацией этих прав, если есть какие-то запросы, работаем по ним совместно. Конечно, наверняка у нас появятся запросы из разных стран на трансляцию финала. Крайнего срока по покупке прав на трансляцию нет, обычно это происходит в моменте, когда происходит промо, известны команды-участники. Если говорить об общем интересе, то интерес на вещание матчей Кубка России, к финалу турнира и матчу за суперкубок проявляют такие страны, как Сербия, Бразилия, другие страны Латинской Америки, а также Азии».