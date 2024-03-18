Первый матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 20:30 мск. Первый матч ½ финала турнира между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА также пройдет 3 апреля, игра пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 мск.

В ¼ финала «пути регионов» московское «Динамо» 2 апреля на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском» (начало — 17:30 мск). В этот же день подмосковные «Химки» примут «Ростов» (20:00 мск). 3 апреля екатеринбургский «Урал» дома встретится со столичным «Локомотивом». 4 апреля грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом».

Также пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей 22-го, 23-го и 24-го туров чемпионата России. Матч 23-го тура между московскими «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ-Арене» 7 апреля и начнется в 19:30 мск. В 24-м туре «Локомотив» примет ЦСКА 13 апреля (начало — 19:30 мск). В этом же туре «Краснодар» дома сыграет с «Зенитом», встреча также пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.