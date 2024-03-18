Текущие события
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
Кубань
10
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
Динамо Мх
21
Футбол. Первая лига
18:00
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Сокол
20
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Нефтехимик
13
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Алания
01
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Шинник
10
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Енисей
04
Все события
Футбол. Кубок России. Последние результаты
14.03
Спартак
Оренбург
31
14.03
Локомотив
Балтика
П 6:7
11
14.03
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
13.03
Зенит
Динамо
20
13.03
Родина
Урал
П 2:4
11
13.03
Волгарь
Ахмат
12
12.03
ЦСКА
Ростов
20
12.03
Химки
Краснодар
20
Футбол. Кубок России. Все результаты
21:06 (мск), источник: ТАСС

Первый матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Первый матч ½ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Спартак
Зенит
Краснодар
Динамо
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве и начнется в 20:30 мск. Первый матч ½ финала турнира между калининградской «Балтикой» и московским ЦСКА также пройдет 3 апреля, игра пройдет в Калининграде и начнется в 18:15 мск.

В ¼ финала «пути регионов» московское «Динамо» 2 апреля на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском» (начало — 17:30 мск). В этот же день подмосковные «Химки» примут «Ростов» (20:00 мск). 3 апреля екатеринбургский «Урал» дома встретится со столичным «Локомотивом». 4 апреля грозненский «Ахмат» на своем поле сыграет с «Оренбургом».

Также пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей 22-го, 23-го и 24-го туров чемпионата России. Матч 23-го тура между московскими «Динамо» и «Спартаком» пройдет на «ВТБ-Арене» 7 апреля и начнется в 19:30 мск. В 24-м туре «Локомотив» примет ЦСКА 13 апреля (начало — 19:30 мск). В этом же туре «Краснодар» дома сыграет с «Зенитом», встреча также пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

Матчи 21-го тура были перенесены на апрель в связи с проведением выборов президента России.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь