Матч Кубка России по футболу «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС, 19 марта. Матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России между клубами «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.