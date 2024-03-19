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12:23 (мск), источник: ТАСС

Матч Кубка России по футболу «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге

Встреча на стадионе «Кировец» состоится 2 апреля и начнется в 17:30 мск.

СКА-Хабаровск
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 19 марта. Матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России между клубами «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.

Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 17:30 мск.

В матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» «СКА-Хабаровск» обыграл «Сочи» (1:1, 4:2 — по пенальти). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хабаровская команда не смогла провести игру дома по техническим причинам.

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