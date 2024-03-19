Матч Кубка России по футболу «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге
Встреча на стадионе «Кировец» состоится 2 апреля и начнется в 17:30 мск.
СКА-Хабаровск
ДинамоКубок России: результаты и календарь
Встреча на стадионе «Кировец» состоится 2 апреля и начнется в 17:30 мск.
ТАСС, 19 марта. Матч второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России между клубами «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо» пройдет на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба хабаровской команды.
Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 17:30 мск.
В матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» «СКА-Хабаровск» обыграл «Сочи» (1:1, 4:2 — по пенальти). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хабаровская команда не смогла провести игру дома по техническим причинам.